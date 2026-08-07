Sivasspor Erokspor ile İlk Maçta Karşılaşıyor
Sivasspor, Erokspor ile 19:00’da 4 Eylül Stadı'nda oynayacak. Üç oyuncu sakat.
Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında yarın sahasında Turka Esenler Erokspor ile karşılaşacak.
BG Grup 4 Eylül Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ömer Tolga Güldibi yönetecek.
Kırmızı-beyazlı ekipte, Erokspor maçı öncesinde Murat Paluli, Fevzi Yıldırım ve Emre Gökay'ın sakatlıkları bulunuyor.
Sivasspor bugün yapacağı son antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.
Kaynak: AA
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