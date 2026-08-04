Sivasspor, Erokspor Maçına Hazırlanıyor
Ekenler Beton Sivasspor, Esenler Erokspor maçına hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman detayları paylaşıldı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor, ligin ilk haftasında sahasında karşılaşacağı Esenler Erokspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından pas çalışmaları, taktik organizasyonlar ve dar alan oyunları üzerinde çalışan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale maçla tamamladı.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Esenler Erokspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.
Ekenler Beton Sivasspor ile Esenler Erokspor, 8 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.
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