Sivasspor Erzurum\'a Gitti

Trendyol 1. Lig'de Erzurumspor FK ile karşılaşacak Sivasspor kafilesi Erzurum'a gitti.
Trendyol 1. Lig'in ilk hafta maçında deplasmanda Erzurumspor FK ile karşılaşacak Sivasspor, bugün Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde yaptığı antrenmanın ardından 21 kişilik kafileyle Sivas'tan ayrılarak Erzurum'a gitti.
Erzurumspor FK ile Sivasspor, yarın saat 19.00'da Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. - SİVAS
