Sivasspor, Erzurumspor FK'yı 1-0 mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Sivasspor, Erzurumspor FK'yı 1-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu öncesi kamp çalışmaları kapsamında hazırlık maçında Erzurumspor FK ile karşılaşan Sivasspor, rakibini 1-0 mağlup etti. Sivasspor, Erzurum'da yapılan maçta Azizbek Turgunboev'in golüyle galip geldi. Yeni sezon hazırlıklarına devam edecek olan Sivasspor, yarın antrenman yapacak.

23.07.2024 19:06
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Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu öncesi kamp çalışmaları kapsamında hazırlık maçında Erzurumspor FK ile karşılaşan Sivasspor rakibini 1-0 mağlup etti.

Yeni sezona Erzurum'da hazırlanan Sivasspor, kamptaki üçüncü hazırlık maçında Erzurumspor FK ile karşılaştı. Erzurum Yüksek İrtifa Merkezi'nde oynanan mücadeleden Yiğidolar 1-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmayı hakem Furkan Aksuoğlu yönetirken yardımcılıklarını ise Ömer Lütfü Aydın ve Kadir Beyaz yaptı. Dördüncü hakem olarak Melih Kurt görev yaptı.

Teknik Direktör Bülent Uygun maça; Dorde Nikolic, Alaaddin Okumuş, Uros Radakovic, İsmael, Uğur Çiftçi, Özkan Yiğiter, Charis Charisis, Alex Pritchard, Emrah Başsan, Azizbek Turgunboev ve Bekir Turaç Böke 11'i ile başladı.

Kırmızı-beyazlıların golünü 56. dakikada Azizbek Turgunboev kaydetti.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sivasspor, Erzurumspor FK'yı 1-0 mağlup etti - Son Dakika

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