Sivasspor-Eyüpspor Maçı İlk Yarı Sonucu: 1-0 - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Sivasspor-Eyüpspor Maçı İlk Yarı Sonucu: 1-0

Sivasspor-Eyüpspor Maçı İlk Yarı Sonucu: 1-0

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor, sahasında Eyüpspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Maçtan dakikalar ve kadrolar haberde yer alıyor.

24.08.2024 20:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor, sahasında Eyüpspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada sağ kanattan Emrah Başsan'ın pasında ceza sahası içinde Bieganski'nin şutunda top kaleyi bulmadı.

5. dakikada Turgunboev'in pasında ceza yayına yakın bir noktadan Manaj'ın şutunda top dışarı çıktı.

9. dakikada rakip yarı alanda topla buluşan Ahmed ceza sahasına dışından sert vuruşunda top köşeden ağlara gitti. 0-1

38. dakikada Midtsjo'nun ceza sahası dışından sert şutunda top yandan auta çıktı.

Hakemler: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Mehmet Kısal

Sivasspor: Nikolic, Murat Paluli, Charisis, Manaj, Pritchard, Samba Camara, Bieganski, Emrah Başsan, Radakovic, Sonko, Azizbek

Yedekler: Ali Şaşal Vural, Özkan Yiğiter, Moutoussammy, Emre Gökay, Poungouras, Bekir Turaç Böke, Emirhan Başyiğit, Ziya Erdal, Muhammed Sinan Kaya, Keita Balde

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Eyüpspor: Berke Özer, Dos Santos, Robin Yalçın, Emre Akbaba, Mame Thiam, Midtsjo, Ahmed Kutucu, Melih Kabasakal, Umut Meraş, Caner Erkin, Bruno

Yedekler: Muhammet Birkan Tetik, Fethi Özer, Dorukhan Toköz, Halil Akbunar, Samu Saiz, Sinan Gümüş, Svit Seslar, Tugay Kacar, Chatzigiovanis, Tayfur Bingöl

Teknik Sorumlu: Kerem Yavaş

Gol: Ahmed Kutucu (dk. 9) (Eyüpspor)

Sarı kart: Ahmed Kutucu, (Eyüpspor) - SİVAS

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Sivasspor, Eyüpspor, sivas, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor-Eyüpspor Maçı İlk Yarı Sonucu: 1-0 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:45 Terör örgütü DEAŞ, Almanya Solingen’deki kanlı saldırıyı üstlendi Terör örgütü DEAŞ, Almanya Solingen'deki kanlı saldırıyı üstlendi
20:57 Nevşehir’in turistik Kapadokya bölgesi sele teslim oldu Nevşehir'in turistik Kapadokya bölgesi sele teslim oldu
17:09 Erzincan’da katliam gibi kaza: 1’i bebek 4 ölü, 2 yaralı Erzincan'da katliam gibi kaza: 1'i bebek 4 ölü, 2 yaralı
16:43 Türkiye’nin yeni denizaltısı ’’Pirireis’’ göreve başladı Türkiye'nin yeni denizaltısı ''Pirireis'' göreve başladı
10:24 Bebeğini kaybeden kadının paylaşımına tepki yağıyor Bebeğini kaybeden kadının paylaşımına tepki yağıyor
10:07 CHP lideri Özel: Ayağım kırıldığında ilk telefon Bahçeli’den geldi CHP lideri Özel: Ayağım kırıldığında ilk telefon Bahçeli'den geldi
09:52 Justin ve Hailey Bieber çifti, ilk bebeklerinin dünyaya geldiğini duyurdu Justin ve Hailey Bieber çifti, ilk bebeklerinin dünyaya geldiğini duyurdu
09:49 Bakışları her şeyi özetliyor İsmail Kartal’ın son hali çok konuşulur Bakışları her şeyi özetliyor! İsmail Kartal'ın son hali çok konuşulur
09:44 Dönerci, canlı yayında silahlı saldırıya uğradı Dönerci, canlı yayında silahlı saldırıya uğradı
09:30 Paylaşımı yüzünden 550 bin TL ceza yiyen Şeyma Subaşı küfretti Paylaşımı yüzünden 550 bin TL ceza yiyen Şeyma Subaşı küfretti
09:13 Arda Güler’e gün doğdu Ancelotti oynatmaya mecbur Arda Güler'e gün doğdu! Ancelotti oynatmaya mecbur
09:12 Ekmek satışında yeni dönem A’dan Z’ye tüm bilgiler üzerinde yazacak Ekmek satışında yeni dönem! A'dan Z'ye tüm bilgiler üzerinde yazacak
08:16 İstanbul’da rekor kıran nem oranı İstanbul'da rekor kıran nem oranı
08:15 11 ilde uyuşturucu operasyonu: 100 kişi tutuklandı 11 ilde uyuşturucu operasyonu: 100 kişi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2024 00:40:12. #1.11#
SON DAKİKA: Sivasspor-Eyüpspor Maçı İlk Yarı Sonucu: 1-0 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement