Sivasspor bugün yaptığı antrenmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı.
Trendyol Süper Lig'de milli maçlar nedeniyle lige verilen arada 3 gün izin yapan Sivasspor, bu akşam saatlerinde kulüp tesislerinde toplanarak, Fatih Karagümrükile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı-beyazlılar daha sonra koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi.
Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS
Son Dakika › Spor › Sivasspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Hentbol Erkekler 2. Ligi'nde düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunun final maçında İstanbul Teknik Üniversiteliler Spor Kulübü, Sarıçam Belediye Spor Kulübünü 25-23 yenerek şampiyon oldu. Şampiyon takıma kupa ve madalyalarını Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç takdim etti. Hopa Gençlik ve Spor Kulübü ise Beykoz Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünü 31-30 mağlup ederek üçüncü oldu.
Bursaspor, TFF 2. Lig'in 32. haftasında sahasında konuk edeceği Kırklarelispor maçı öncesi antrenmanlarını sürdürdü. Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, taktik çalışmalar yaparak hazırlıklarını tamamladı.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylarda gözaltına alınan 13 şüphelinin işlemleri tamamlandı. 5 zanlı tutuklanırken, 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bodrumlu yüzücü Aysu Türkoğlu, Yeni Zelanda'daki Cook Boğazı'nı 7 saat 21 dakikada geçerek başarılı bir performans sergiledi. Türkoğlu, daha önce Manş Kanalı ve Kuzey Kanalı'nı da geçmişti. Yüzücü, Cook Boğazı geçişinin ardından büyük bir sevinç yaşadı.
Trabzonspor Kulübünde, Fenerbahçe ile yapılan maçlarda yaşanan olaylara yönelik geniş katılımlı basın toplantısı düzenlenirken kulüp başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili camiaya yönelik eleştirilere tepki göstererek, "Bu güzide şehrimizin şerefli taraftarları hakkında bugüne kadar...
Galatasaray'ın 29 yaşındaki stoperi Abdülkerim Bardakcı, Macaristan ve Avusturya ile oynanacak özel maçlar için A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna dahil edildi. Bardakcı, İstanbul'da devam eden milli takım kampına katılacak.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylarda tutuklanan taraftar sayısı 5'e yükseldi. Olaylarda gözaltına alınan 8 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Trabzonspor-Fenerbahçe maçında sahaya giren taraftarlar arasından 13 kişi gözaltına alındı. Tutuklananlar arasında Engin Taşkın, Hasan Çetinkaya, Mahmut Halil Küçükalioğlu, Kadir Olgun ve Oğuzhan Bulut bulunuyor.
Fitness eğitmeni Richard Simmons, sağ gözünün altında fark ettiği çıkıntı nedeniyle doktora başvurduğunu ve cilt kanseri teşhisi aldığını açıkladı. Simmons, doktorun tüm kanseri çıkaramadığını ve başka bir tedavi turuna gitmesi gerektiğini belirtti.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylarda gözaltına alınan ve tutuklanan Engin Taşkın'ın babası İsmet Taşkın, oğlunun tutuklanmasına isyan etti. Fenerbahçelilerin gönlü olsun diye tutuklama oldu. Bu çocuklar Trabzonspor için sahaya gidiyor. Sahada bu çocuklara yumruk, tekme atan oyuncular ceza almayacaksa bu ülkenin ekmeğini yemesinler.
Sizin düşünceleriniz neler ?