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Sivasspor, Fenerbahçe'den Bartuğ Elmaz'ı kiraladı - Son Dakika
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Sivasspor, Fenerbahçe'den Bartuğ Elmaz'ı kiraladı

Sivasspor, devre arası transfer çalışmaları kapsamında Fenerbahçe'den 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz'ı sezon sonuna kadar kiraladı. Elmaz, Sivasspor ile sözleşme imzaladı.

Sivasspor, Fenerbahçe\'den Bartuğ Elmaz\'ı kiraladı
30.01.2024 - 14:19,
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Sivasspor, Fenerbahçe'den 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz'ı sezon sonuna dek kiralık olarak renklerine bağladı.

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, Bartuğ Elmaz'ın 2023-2024 sezonunun sonuna kadar geçici transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı. Sivas'a gelen Bartuğ Elmaz, Başkan vekili Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde kendisini sezon sonuna kadar Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı. - SİVAS

Kaynak: İHA
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