Sivasspor formasını 5 yıl daha terletecek Uğur Çiftçi'nin sözleşme mutluluğu - Son Dakika
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Sivasspor formasını 5 yıl daha terletecek Uğur Çiftçi'nin sözleşme mutluluğu

09.06.2022 11:11

Demir Grup Sivasspor ile gelecek sezon bitecek sözleşmesini 4 yıl daha uzatan deneyimli sol bek Uğur Çiftçi, çok mutlu olduğunu ve forması için mücadeleye devam edeceğini söyledi.

Demir Grup Sivasspor ile gelecek sezon bitecek sözleşmesini 4 yıl daha uzatan deneyimli sol bek Uğur Çiftçi, çok mutlu olduğunu ve forması için mücadeleye devam edeceğini söyledi.

Memleketinin takımı Sivasspor'da 4. sezonunu geçiren ve 30 Haziran 2023'te sona erecek sözleşmesini 4 yıl daha uzatan 30 yaşındaki Uğur Çiftçi, AA muhabirine, Ziraat Türkiye Kupası, kırmızı-beyazlı ekibin yeni sezondaki hedefleri ve sözleşmesiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Uğur, Sivasspor'un geçen sezonu en erken açan takım olduğunu ve Avrupa kupalarında mücadele ettiğini hatırlattı.

İnişli çıkışlı bir sezon geçirdiklerini ancak yaşanan sıkıntıların üstesinden gelmeyi başardıklarını dile getiren Uğur, "Ligi istediğimiz sırada bitiremesek de bunun telafisinin kupada olduğunu biliyorduk ve kupayı aldık. Kupayı aldığımız için de çok mutluyuz, bütün sezona değdi." diye konuştu.

Uğur, Sivasspor'un tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı kazandığını, kendisinin de kariyerinde ilk kez kupayı kaldırdığını anlatarak, "Çok güzel bir duygu, her futbolcunun yaşaması gereken bir şey, çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

"Sivasspor arması için savaşmaya devam edeceğim"

Sivasspor formasını 5 yıl daha terletecek Uğur Çiftçi, "İnşallah elimden geldiği kadar mücadele etmeye, Sivasspor arması için savaşmaya devam edeceğimden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bana güvenen başkanımıza, yönetimimize, taraftarımıza teşekkür ediyorum. Hiçbirinin yüzünü kara çıkartmayacağıma söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Kupası'nda Kayserispor ile oynadıkları final maçında yaşadıklarını da anlatan Uğur, şunları kaydetti:

"Biz de çok heyecanlıydık ama futbolcunun şöyle bir profesyonelliği var. Kazansak da kupanın sevinci iki gün, kaybetsek de iki gün. Ama benim aklımda zorluklarla oraya gelen taraftar vardı. Gelişlerinde ve gidişlerinde sıkıntı oldu, bu nedenle onlara çok teşekkür ediyorum. Bizi orada yalnız bırakmadıkları için heyecanlıydık. Onların nasıl bir duyguda olduğunu hissetmek için onların içinden birisi olmak lazım. Tabii ki bunun da heyecanı vardı. Taraftarımız geldi, mahcup olmayalım, mahcup etmeyelim, çok büyük bir sorumluluğu vardı. Allah'a şükür bunun altından kalkmasını bildik. Kupayı kazandık, hep beraber kutladık ve bu yüzden çok mutluyuz."

"Ligi en yukarıda bitirmek istiyoruz"

Sivasspor'un üst üste üç sezon Avrupa kupalarında oynayacağına dikkati çeken Uğur, Anadolu takımı için bunun büyük bir başarı olduğunu vurguladı.

Avrupa'ya giden takımların bir sonraki sene küme düştüğüne çok kez şahit olduğunu belirten Uğur Çiftçi, "Allah'a çok şükür böyle bir sıkıntımız olmadı. İki sene üst üste Avrupa kupalarına gittik. O dönem pandemi oldu, belki de daha başarılı olabilirdik, olmadı ama bu sene inşallah Avrupa kupalarında çok daha başarılı oluruz." diye konuştu.

Kırmızı-beyazlı ekibin yeni sezon hedefleriyle ilgili Uğur, "Yeni sezonda herkes üst sıralara oynamak ister. Gerçekçi olmak gerekirse yine Sivasspor olarak ligi en yukarıda bitirmek, Avrupa'da da başarılı bir sezon geçirmek istiyoruz. Türkiye Kupası'na da her zaman önem veriyoruz, nasıl bir duygu yaşadığımızı bildiğimiz için tekrar kupayı almak adına elimizden geleni yapacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

Sivasspor formasını 5 yıl daha terletecek Uğur Çiftçi'nin sözleşme mutluluğu
Sivasspor formasını 5 yıl daha terletecek Uğur Çiftçi'nin sözleşme mutluluğu
Sivasspor formasını 5 yıl daha terletecek Uğur Çiftçi'nin sözleşme mutluluğu
Sivasspor formasını 5 yıl daha terletecek Uğur Çiftçi'nin sözleşme mutluluğu

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor formasını 5 yıl daha terletecek Uğur Çiftçi'nin sözleşme mutluluğu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivasspor formasını 5 yıl daha terletecek Uğur Çiftçi'nin sözleşme mutluluğu - Son Dakika
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