Sivasspor, Galatasaray maçı için hazırlıklara başladı - Son Dakika
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Spor

Sivasspor, Galatasaray maçı için hazırlıklara başladı

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Sivasspor, bugün antrenman yaparak maçın hazırlıklarına başladı. Kırmızı-beyazlılar, geçtiğimiz hafta Konyaspor'u 1-0 mağlup ettikten sonra bir gün izin yapmıştı. Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve yarım saha çift kale maçla sona erdi. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek ve 5 Mayıs Pazar günü Galatasaray ile karşılaşacak.

29.04.2024 21:11
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- Sivasspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı

SİVAS - Trendyol Süper Lig'in 35. hafta maçında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.

Sahasında 1-0 kazandığı Konyaspor maçının ardından bir gün izin yapan kırmızı-beyazlılar, gelecek hafta Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman 3 grup halinde yapılan yarım saha çift kale maçla sona erdi.

Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Galatasaray ile Sivasspor, 5 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da RAMS Park'ta karşılaşacak.

Kaynak: İHA

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