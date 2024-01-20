Sivasspor, Gaziantep FK maçı için hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'de 21. haftasında Gaziantep FK ile evinde karşılaşacak Sivasspor, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan Yiğidolar son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Kırmızı-beyazlılar antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Antrenmanı Başkan Mecnun Otyakmaz ve Başkan Vekili Bahattin Eken de takip etti.

Sivasspor ile Gaziantep FK yarın saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS