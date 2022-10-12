Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 17 Ekim Pazartesi günü Sivas 4 Eylül Stadyumu 'nda saat 20.00'da başlayacak olan Sivasspor - Giresunspor maçının hakemleri açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada Bahattin Şimşek düdük çalacak. Şimşek'in yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Yusuf Bozdoğan yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Emre Kargın olacak. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Sivasspor Giresunspor maçında Bahattin Şimşek düdük çalacak - Son Dakika

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