Sivasspor, Hatayspor maçının taktiğini çalıştı - Son Dakika
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Sivasspor, Hatayspor maçının taktiğini çalıştı

15.04.2022 12:24
Sivasspor, Hatayspor maçının taktiğini çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta maçında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, bugün yaptığı taktik antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta maçında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, bugün yaptığı taktik antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

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Sivasspor, Hatayspor maçının taktiğini çalıştı
Sivasspor, Hatayspor maçının taktiğini çalıştı
Sivasspor, Hatayspor maçının taktiğini çalıştı
Sivasspor, Hatayspor maçının taktiğini çalıştı
Sivasspor, Hatayspor maçının taktiğini çalıştı
Sivasspor, Hatayspor maçının taktiğini çalıştı

YORUMLAR
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Sivasspor, Atakaş Hatayspor'a konuk olacak Sivasspor, Atakaş Hatayspor'a konuk olacak Hatayspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü Hatayspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig, Rıza Çalımbay, Sivasspor, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivasspor, Hatayspor maçının taktiğini çalıştı - Son Dakika


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