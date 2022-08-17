Sivasspor-Alanyaspor maç biletleri satışta - Son Dakika
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Sivasspor-Alanyaspor maç biletleri satışta

17.08.2022 22:15
Sivasspor-Alanyaspor maç biletleri satışta

Sivasspor ile Alanyaspor arasında oynanacak Spor Toto Süper Lig 3. hafta maçının biletleri satışa çıktı.

Sivasspor ile Alanyaspor arasında oynanacak Spor Toto Süper Lig 3. hafta maçının biletleri satışa çıktı.

Sivasspor'un üçüncü hafta maçında sahasında oynayacağı Alanyaspor maçının biletleri satışa sunuldu.

22 Ağustos Pazartesi günü saat 19.15'te Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak maçın bilet fiyatları şöyle:

VIP Üst (1. Kategori): 100 TL

Maraton Alt (2. Kategori): 50 TL

Maraton Üst (2. Kategori): 50 TL

Güney Alt (3. Kategori): 30 TL

Güney Üst (3. Kategori): 30 TL

Misafir Tribün: 39 TL - SİVAS

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Kaynak: İHA

Aytemiz Alanyaspor, Sivasspor, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor-Alanyaspor maç biletleri satışta - Son Dakika

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