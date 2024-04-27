Sivasspor ile Konyaspor Berabere - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Sivasspor ile Konyaspor Berabere

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor ile Konyaspor arasındaki müsabakanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi. İlk yarıda her iki takım da gol bulamadı.

27.04.2024 16:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor, sahasında Konyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk Yarı)

22. dakikada Guilherme'nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Damjanovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğinin yanından dışarı çıktı.

30. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan N'jie pasını penaltı noktasına gönderdi. Kaleci Slowik'in müdahalesi sonrası meşin yuvarlak dışarı çıktı.

38. dakikada Camara ceza sahası içinin sol çaprazından sert vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

Hakemler: Murat Erdoğan, Kamil Çetin, Gökhan Barcın

Sivasspor: Nikolic, Murat Paluli, Poungouras, Aoron, Samba Camara, Ziya Erdal, İbrahim Akdağ, Charisis, Turgunbayev, N'jie, Rey Manaj

Yedekler: Ali Şaşal Vural, Hüseyin Arslan, Kvet, Kerem Atakan Keskin, Alaadin Okumuş, Caktas, Bartuğ Elmaz, Mehmet Albayrak, Caner Osmanpaşa, Menig

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Konyaspor: Slowik, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Damjanovic, Guilherme, N'zonzi, Soner Dikmen, Cicaldau, Ndao, Prip, Cikalleshi

Yedeler: Deniz Ertaş, Muhammet Demir, Yunus Mallı, Cebrail Karayel, Kahraman Demirtaş, Orkun Sarun, Sambou, Oğulcan Ülgün, Ethemi, Muhammed Kocatürk

Teknik Direktör: Fahruddin Omerovic - SİVAS

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Konyaspor, Sivasspor, Trendyol, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor ile Konyaspor Berabere - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:20 İYİ Parti’de tarihi kurultay Seçim ikinci tura kaldı İYİ Parti'de tarihi kurultay! Seçim ikinci tura kaldı
17:02 Ormanlık alanda bulunan kemik parçalarından alınan DNA, kayıp ekonomist Korhan Berzeg’in kızıyla eşleşti Ormanlık alanda bulunan kemik parçalarından alınan DNA, kayıp ekonomist Korhan Berzeg'in kızıyla eşleşti
16:00 Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı’na Şekip Mosturoğlu seçildi Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na Şekip Mosturoğlu seçildi
15:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sürpriz ziyaret Akaryakıt istasyonuna uğradı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Akaryakıt istasyonuna uğradı
14:27 Esnafa KDV denetimi Ekipler tek tek inceledi Esnafa KDV denetimi! Ekipler tek tek inceledi
16:45 Metroya binen sapık, karşısındaki kadına bakarak kendini tatmin etti Metroya binen sapık, karşısındaki kadına bakarak kendini tatmin etti
16:41 Trabzonsporlu Enis Destan’a 3 maç ceza Trabzonsporlu Enis Destan'a 3 maç ceza
15:55 Sevgilisini başka bir kadınla yakalayan eski Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç, ortalığı birbirine kattı Sevgilisini başka bir kadınla yakalayan eski Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç, ortalığı birbirine kattı
15:09 İstanbul’da hareketli dakikalar Polis, saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi İstanbul'da hareketli dakikalar! Polis, saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi
14:43 Hayat pahalılığı Nihat Hatipoğlu’nu da isyan ettirdi Hayat pahalılığı Nihat Hatipoğlu'nu da isyan ettirdi
14:41 Polis memuru, beylik tabancasıyla kardeşine kurşun yağdırdı Polis memuru, beylik tabancasıyla kardeşine kurşun yağdırdı
14:35 AK Partili Yenişehirlioğlu, bu defa da 2 milyon liralık saatiyle gündemde AK Partili Yenişehirlioğlu, bu defa da 2 milyon liralık saatiyle gündemde
14:12 Asgari ücrete ara zam olacak mı Bakan Işıkhan, canlı yayında tartışmalara noktayı koydu Asgari ücrete ara zam olacak mı? Bakan Işıkhan, canlı yayında tartışmalara noktayı koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2024 17:48:11. #1.13#
SON DAKİKA: Sivasspor ile Konyaspor Berabere - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement