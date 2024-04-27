Sivasspor ile Konyaspor Berabere

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor, sahasında Konyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk Yarı)
22. dakikada Guilherme'nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Damjanovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğinin yanından dışarı çıktı.
30. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan N'jie pasını penaltı noktasına gönderdi. Kaleci Slowik'in müdahalesi sonrası meşin yuvarlak dışarı çıktı.
38. dakikada Camara ceza sahası içinin sol çaprazından sert vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
Hakemler: Murat Erdoğan, Kamil Çetin, Gökhan Barcın
Sivasspor: Nikolic, Murat Paluli, Poungouras, Aoron, Samba Camara, Ziya Erdal, İbrahim Akdağ, Charisis, Turgunbayev, N'jie, Rey Manaj
Yedekler: Ali Şaşal Vural, Hüseyin Arslan, Kvet, Kerem Atakan Keskin, Alaadin Okumuş, Caktas, Bartuğ Elmaz, Mehmet Albayrak, Caner Osmanpaşa, Menig
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Konyaspor: Slowik, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Damjanovic, Guilherme, N'zonzi, Soner Dikmen, Cicaldau, Ndao, Prip, Cikalleshi
Yedeler: Deniz Ertaş, Muhammet Demir, Yunus Mallı, Cebrail Karayel, Kahraman Demirtaş, Orkun Sarun, Sambou, Oğulcan Ülgün, Ethemi, Muhammed Kocatürk
Teknik Direktör: Fahruddin Omerovic - SİVAS
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