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Sivasspor, İstanbulspor maçı için hazır

Sivasspor, İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman sonrasında takım kampa girdi ve maç saatini beklemeye başladı. Maç yarın saat 13.30'da 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.

Sivasspor, İstanbulspor maçı için hazır
22.12.2023 - 17:31,
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Trendyol Süper Lig'in 18. hafta maçında İstanbulspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Antrenmanın ardından kampa giren kırmızı beyazlı ekip maç saatini beklemeye başladı.

İstanbulspor'un Sivasspor'a konuk olacağı maç yarın saat 13.30'da 4 Eylül Stadı'nda oynanacak. - SİVAS

Kaynak: İHA
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