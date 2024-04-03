Sivasspor, Karagümrük\'ü mağlup ederek alt sıralardan kurtuldu

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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup eden EMS Yapı Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun, 41 puana ulaşarak ligin alt sıralarından kurtuldukları için mutlu olduklarını söyledi.

Uygun, maçın ardından BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, kazandıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Ligde topladıkları puanlarla iyi bir yere geldiklerini belirten Uygun, "Ligin en az bütçeli, yaş ortalaması en yüksek olan takımı olmamıza rağmen kaliteleriyle, klaslarıyla, mücadeleleriyle ve taraftarımızın desteğiyle bugün itibarıyla 41 kere maşallah." dedi.

Eski günlerdeki gibi 20-30 bin taraftara oynamak istediklerini dile getiren Uygun, şunları kaydetti:

"Taraftarımızla güzel günlere koşalım istiyoruz. Ama bugün itibariyle 41 puan almış olmak güzel. En azından altlardan uzaklaşmış olduk. Kalan maçlarda aynı keyif, istek ve arzuyla yolumuza devam edip önümüzdeki yılın planlamasını en güzel şekilde yapacağız inşallah."