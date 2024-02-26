Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Spor

Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 1 Mart Cuma günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde antrenmanlara başladı. Siltaş Yapı Pendikspor maçında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaparken diğer grup ise antrenmana ısınma koşusuyla başladı. Pas çalışmaları ve çift kale maçla idman tamamlandı. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam edecek.

26.02.2024 17:23  Güncelleme: 17:25
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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 1 Mart Cuma günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda, ligde dün Siltaş Yapı Pendikspor ile oynanan karşılaşmada forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer gruptaki futbolcular ise antrenmana ısınma koşusuyla başladı.

Pas çalışan futbolcular, yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA

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