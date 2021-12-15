Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Demir Grup Sivasspor, deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 17'inci haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti. Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman saat 12.00'de başladı ve 1.5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Antrenman çift kale maçla sona erdi.