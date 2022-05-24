Sivasspor kafilesi İstanbul'da - Son Dakika
Üye Girişi

Sivasspor kafilesi İstanbul'da

24.05.2022 21:42
Sivasspor kafilesi İstanbul'da

Ziraat Türkiye Kupası Final müsabakasında Kayserispor ile karşılaşacak Sivasspor, hava yoluyla İstanbul'a ulaştı.

Ziraat Türkiye Kupası Final müsabakasında Kayserispor ile karşılaşacak Sivasspor, hava yoluyla İstanbul'a ulaştı.

Ziraat Türkiye Kupası final maçında perşembe günü İstanbul'da Kayserispor ile karşılaşacak Sivasspor, 24 kişilik kafileyle Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan havalanan uçakla İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Kırmızı-beyazlı ekibin kafilesinde şu sporcular yer alıyor:

Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış, Ziya Erdal, Uğur Çiftçi, Koray Altınay, Caner Osmanpaşa, Aaron Appindangoye, Samba Camara, Ahmet Oğuz, Dimitrios Goutas, Özkan Yiğiter, Hakan Arslan, Jorge Felix, Isaac Cofie, Erdoğan Yeşilyurt, Sefa Yılmaz, Kerem Atakan Kesgin, Fredrik Ulvestad, Max Gradel, Fayçal Fajr, Mustapha Yatabare, Olarenwaju Kayode, Moussa Konate.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Sivasspor kafilesi İstanbul'da
Sivasspor kafilesi İstanbul'da
Sivasspor kafilesi İstanbul'da
Sivasspor kafilesi İstanbul'da
Sivasspor kafilesi İstanbul'da
Sivasspor kafilesi İstanbul'da
Sivasspor kafilesi İstanbul'da
Sivasspor kafilesi İstanbul'da
Sivasspor kafilesi İstanbul'da
Sivasspor kafilesi İstanbul'da
Sivasspor kafilesi İstanbul'da

YORUMLAR
500
Sivasspor, finale hazırlanıyor Sivasspor, finale hazırlanıyor Sivasspor'da tek hedef Türkiye Kupası'nı kazanmak Sivasspor'da tek hedef Türkiye Kupası'nı kazanmak
Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor kafilesi İstanbul'da - Son Dakika


Son Dakika
22:05 Erdoğan'ı kızdıracak açıklama: İsveç ve Finlandiya, NATO toplantısına katılacak
21:56 4 yıl önce cinayete kurban gitmişti! Eşyaları ve kemik parçaları Kato Dağı eteklerinde ortaya çıktı
21:55 Futbolcu Kurt Zouma, kedisine şiddet uyguladığını çıktığı mahkemede kabul etti!
21:54 Macaristan Başbakanı Orban seçimi kazanır kazanmaz OHAL ilan etti!
20:51 ABD basınından ilginç iddia: DEAŞ üyesi bir terörist, Eski ABD Başkanı George Bush'a suikast planladı
20:50 Türkiye'de 24 Mayıs koronavirüs tablosu paylaşıldı! Bin 304 yeni vaka tespit edildi, 6 kişi hayatını kaybetti
20:13 Bakan Soylu açıkladı: Amanos Dağları'nda biri yeşil diğeri gri kategoride olmak üzere iki teröristi etkisiz hale getirdi
19:55 Uyuşturucu kaçakçılığından tutuklu yargılanan Ali Osman Akat tahliye edildi
19:53 Mobilya fabrikasında çıkan yangın mahalleliyi korkuttu!
18:51 Uzmanlardan kritik uyarı! Maymun çiçeğinin en önemli belirtisi vücudun 4 bölgesinde oluşan şişlikler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 22:20:27. #1.13#
SON DAKİKA: Sivasspor kafilesi İstanbul'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement