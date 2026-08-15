Sivasspor Kayserispor Maçına Hazır
Sivasspor, Kayserispor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı ve kampa girdi.
Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak kritik karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabaka öncesi hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlılar, öğleden sonra karayoluyla Kayseri'ye giderek kampa girecek ve maç saatini beklemeye başlayacak.
Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanacak mücadelede Ali Şansalan düdük çalacak.
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