Sivasspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Sivasspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

19.05.2022 13:45
Sivasspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında kendi evinde oynayacağı Yukatel Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti.

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında kendi evinde oynayacağı Yukatel Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun son maçında sahasında Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde saat 11.00'de gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top kapma pas ve pres çalışması yapan futbolcular, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Kırmızı-beyazlılar antrenman öncesi tesislerde bayrak açarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Sivasspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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