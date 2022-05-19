Sivasspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında kendi evinde oynayacağı Yukatel Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun son maçında sahasında Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde saat 11.00'de gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top kapma pas ve pres çalışması yapan futbolcular, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Kırmızı-beyazlılar antrenman öncesi tesislerde bayrak açarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.