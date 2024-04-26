Sivasspor, Konyaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Konyaspor ile karşılaşacak Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.
Kırmızı-beyazlılar, antrenmanın ardından tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Sivasspor ile Konyaspor yarın saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS
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