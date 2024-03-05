Sivasspor Kulübü, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a özel forma hediye etti

15 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Macaristan'ı 5-2 Yendi

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 15 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Manisa'da oynanan özel maçta Macaristan'ı 5-2 mağlup etti. Ay-yıldızlıların gollerini Bilal Demirağ, Ada Yüzgeç ve Ali Demirbilek kaydetti. Teknik direktör Selçuk Erdoğan yönetimindeki milli takım, 7 Mart Perşembe günü bir maç daha yapacak.