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Sivasspor, kupada Bandırmaspor'a konuk olacak - Son Dakika

Sivasspor, kupada Bandırmaspor'a konuk olacak

08.02.2022 09:32
Sivasspor, kupada Bandırmaspor'a konuk olacak

Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor ile karşılaşacak.

Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor ile karşılaşacak.

Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak, müsabakada hakem Volkan Bayarslan görev yapacak.

Kırmızı-beyazlılar, rakibini yenerek bir üst tura yükselmeyi hedefliyor.

Sivasspor'da sakatlıkları bulunan Fredrik Ulvestad, Hakan Arslan, Leke James, Ahmet Oğuz ve Sefa Yılmaz ile kart cezalısı Mustapha Yatabare, karşılaşmada forma giyemeyecek.

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Türkiye Kupası, Bandırmaspor, Sivasspor, Eylül, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sivasspor, kupada Bandırmaspor'a konuk olacak - Son Dakika Spor


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