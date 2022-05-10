Sivasspor kupada ilki başarmak istiyor - Son Dakika
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Sivasspor kupada ilki başarmak istiyor

10.05.2022 16:26

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yarın Aytemiz Alanyaspor'u yenerek kupada ilk kez final oynamayı hedeflediklerini söyledi.

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yarın Aytemiz Alanyaspor'u yenerek kupada ilk kez final oynamayı hedeflediklerini söyledi.

Otyakmaz, AA muhabirine, kırmızı-beyazlı ekibin yarın Ziraat Türkiye Kupası'nda çok önemli bir karşılaşmaya çıkacağını belirtti.

Maçın sonucunu heyecanla beklediklerini aktaran Otyakmaz, "Sivasspor, Türkiye Kupası tarihinde en önemli karşılaşmaya çıkacak. Yarı finalde Alanyaspor'a karşı 2-1 galip bitirdiğimiz ilk maçın ardından rövanş karşılaşmasına çıkacağız." dedi.

Karşılaşmanın Sivasspor açısından önemini vurgulayan Otyakmaz, şöyle konuştu:

"Bizim için gerçekten önemli bir karşılaşma. Kazanmayı arzu ettiğimiz ve tarihimizde finale çıkmayı arzu ettiğimiz bir karşılaşma olacak. Fakat hiç kolay olacağını düşünmüyoruz. Hem takımımız, hem camiamız hem de bizler hiç de kolay olacağını düşünmüyoruz. Gerçekten karşımızda ciddi bir rakip var. Her ne kadar rakibimiz karşısında son iki karşılaşmada maçı kazanmış olsak da artık bizi daha iyi tanıyan ve daha da hırslanmış bir Alanyaspor ile oynayacağız. 2-1'lik skor bir avantajdır, tabii ki içeride oynayacak olmamız da çok küçük de olsa bize bir avantaj sağlıyor. Aynı ciddiyetle oynadığımız takdirde taraftarımızı İstanbul'daki final karşılaşmasına taşıyacağımızı düşünüyorum. İnşallah bütün hedeflerimiz, planlarımız kupada ilki başarmak yönünde ve takımımıza güveniyoruz."

"Takımımızı finale taşıyacağız"

Başkan Otyakmaz, Mustapha Yatabare ve Leke James dışında takımda eksik oyuncu bulunmadığını belirterek, "Geri kalan oyuncularımızla takımımızı finale taşıyacağız, buna bütün kalbimizle inanıyoruz. Asla işi boş bırakmamak lazım, çok çalışıp iyi hazırlanmak lazım." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada tribünlerin tamamen dolacak olmasını da değerlendiren Otyakmaz, şunları kaydetti:

"Organizasyon için Valimiz Salih Ayhan'a ve Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin'e teşekkür ediyorum. Gerçekten teknik direktörümüz Rıza Çalımbay'ın ısrarlı talepleriyle böyle bir organizasyona giriştiler. Yıllardır süre gelen 'Minik Yiğidolar Takımına Sahip Çıkıyor' projemiz vardı. Valimiz, projenin rakamını ikiye katladı, 8-10 bin arası bir öğrenci kitlemiz stadyumda olacak. Geri kalan biletleri de belediyemiz satın aldı, taraftarımıza ücretsiz maç izletme fırsatı sunmuş oldu. Her ikisine de teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz. Taraftarımız hazır olunca, yoğun ilgi gösterdiği hatta koreografilerin olduğu karşılaşmalarda maçları kazandığımızı göz önüne alırsak bizim için çok önemli bir itici güç olacak. Böylece onların performansını kulüp olarak, takım olarak bizler de sevindireceğiz."

Sivasspor kupada ilki başarmak istiyor
Sivasspor kupada ilki başarmak istiyor
Sivasspor kupada ilki başarmak istiyor
Sivasspor kupada ilki başarmak istiyor

YORUMLAR
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Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı) Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı) Merkezefendi birlikte başardı Merkezefendi birlikte başardı

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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