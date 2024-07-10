Spor

- Sivasspor, kuvvet çalıştı

SİVAS - Yeni sezon hazırlıklarını Sivas'ta sürdüren Sivasspor, sabah yaptığı kuvvet antrenmanıyla çalışmalarına devam etti.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun hazırlıklarını Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde sürdürdü. Teknik Direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenman, ısınma koşusuyla başladı. İdman kuvvet çalışmasının ardından, topla yapılan çalışmalarla devam etti. Antrenmanın bazı bölümünde futbolcuların askeri kıyafet giydiği görüldü.

Kırmızı-beyazlılar, akşam yapacağı günün ikinci idmanıyla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.