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Sivasspor, Macar ekibi Ujpest'ten kaleci Dorde Nikolic'i transfer etti - Son Dakika
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Sivasspor, Macar ekibi Ujpest'ten kaleci Dorde Nikolic'i transfer etti

Sivasspor, devre arası transfer çalışmaları kapsamında 26 yaşındaki kaleci Dorde Nikolic'i kadrosuna kattı. Nikolic, 2,5 yıllık sözleşme imzaladı ve Sivasspor'a bağlandı. Sırbistanlı futbolcu, Partizan alt yapısından yetişmiş ve Ujpest formasıyla son dönemde başarılı performans sergilemiştir.

Sivasspor, Macar ekibi Ujpest\'ten kaleci Dorde Nikolic\'i transfer etti
26.01.2024 - 14:22,
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Sivasspor, Macar ekibi Ujpest forması giyen 26 yaşındaki kaleci Dorde Nikolic'i kadrosuna kattı.

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, Kerem Atakan Kesgin'in ardından ikinci transferini yaptı. Kırmızı-beyazlılar, Macar ekibi Ujpest forması giyen 26 yaşındaki kaleci Dorde Nikolic'i transfer etti. Sivas'a gelen Dorde Nikolic, As Başkan Arif Kaleli'nin katıldığı imza töreninde kendisini 2,5 yıllığına Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

13 Nisan 1997'de Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da dünyaya gelen Djordje Nikolic, futbola Partizan alt yapısında başladı. Ardından Jagodina, Basel, Schaffhausen, Thun, Aarau'da oynayan Nikolic, 2022 yılından beri Ujpest forması giyiyor. - SİVAS

Kaynak: İHA
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Kerem Atakan Kesgin, Sivasspor, Sivas, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

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