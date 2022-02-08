Üye Girişi
Sivasspor-Malatyaspor maçının biletleri satışa çıktı - Son Dakika

Sivasspor-Malatyaspor maçının biletleri satışa çıktı

08.02.2022 17:18
Sivasspor-Malatyaspor maçının biletleri satışa çıktı

Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Demir Grup Sivasspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının biletleri satışa sunuldu.

Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Demir Grup Sivasspor- Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının biletleri satışa sunuldu.

Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda 13 Şubat Pazar günü saat 13.30'da oynanacak karşılaşmanın biletlerinin www.passo.com.tr adresinden ve Passolig kart gişelerinde satışa sunulduğu bildirildi.

Açıklamada, bilet fiyatlarının 1. kategori 70 lira, 2. kategori 50 lira, 3. kategori 25 lira olarak belirlendiği kaydedildi.

YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, 4 Eylül Stadyumu, Yeni Malatyaspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sivasspor-Malatyaspor maçının biletleri satışa çıktı - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
17:18 Artvin'de feci kaza! Kamyonet uçuruma yuvarlandı, 2 kişi hayatını kaybetti
17:06 Drifti fazla kaçırınca olanlar oldu! Sürücü aracın camından dışarı fırladı
17:03 Süleymaniye Camii'nin siluetini bozuyordu! O inşaat durdurulup, mühürlendi
16:58 AK Partili vekil, Cübbeli Ahmet Hocayı Diyanet İşleri Başkanı'na şikayet etti
16:43 Gaziantep, Kasımpaşa'ya fırsat vermedi! Erol Bulut'un öğrencileri, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi
16:32 Büyükçekmece'de diri diri gömülen Murat Kartal'ı teslim eden polislerin yeni görüntüleri bulundu!
14:49 Koyunlar kuzularıyla buluştu: Herkes annesini tanıdı!
16:21 Hem rahibe, hem hırsız, hem kumarbaz! 825 bin doları çaldı, kumarda kaybetti
15:30 Duygulandıran vefa! "Bali" adlı köpek sahibinin tabutunun başından ayrılmadı
15:40 Düzenleme değişirse Şeyma Şubaşı Acun'dan aldığı nafakaya elveda diyecek
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 17:26:37. #1.11#
SON DAKİKA: Sivasspor-Malatyaspor maçının biletleri satışa çıktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement