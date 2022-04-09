Sivasspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Sivasspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

09.04.2022 13:52

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın Medipol Başakşehir'i ağırlayacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın Medipol Başakşehir'i ağırlayacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, 1 saat sürdü.

Isınma ve açma-germe hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Son bölümde taktik ağırlıklı çalışan futbolcular, kulüp tesislerinde kampa girdi.

Demir Grup Sivasspor ile Medipol Başakşehir yarın saat 16.00'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Mücadelede hakem Halil Umut Meler görev yapacak.

Sivasspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı
Sivasspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı
Sivasspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı
Sivasspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı
Sivasspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı
Sivasspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı
Sivasspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı
Sivasspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı
Sivasspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı
Sivasspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı
Sivasspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı
Sivasspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı
Sivasspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı
Sivasspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı
Sivasspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı
Sivasspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı
Sivasspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sivasspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika


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