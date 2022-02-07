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Sivasspor, Moussa Konate ile ilgileniyor - Son Dakika

Sivasspor, Moussa Konate ile ilgileniyor

07.02.2022 15:38
Sivasspor, Moussa Konate ile ilgileniyor

DG Sivasspor, Fransa 2. Lig ekibi Dijon'da top koşturan forvet Moussa Konate ile temasa geçti.

DG Sivasspor, Fransa 2. Lig ekibi Dijon'da top koşturan forvet Moussa Konate ile temasa geçti.

Sivasspor, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yiğidolar, Dijon forması giyen santrfor Moussa Konate'yi renklerine bağlamak istiyor.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın istediği oyuncular arasında yer alan Konate ile ilk görüşme gerçekleştirildi. Kırmızı-beyazlılar, 28 yaşındaki oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmanın peşinde.

Senegalli forvetin Dijon'la sözleşmesi 2023 yılının haziran ayında bitecek. Moussa Konate, bu sezon Djon'da 5 maçta görev alırken, 1 de gol attı. - SİVAS

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Sivasspor, Fransa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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