Sivasspor, Muğlaspor maçı hazırlığını taktik çalışmayla sürdürdü
Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında sahasında Muğlaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenmanda futbolcular taktik çalıştı; karşılaşma 13 Eylül Pazar günü saat 17.00'de 4 Eylül Stadyumu'nda yapılacak.
Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında sahasında Muğlaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenmanda futbolcular, taktik çalıştı.
Ekenler Beton Sivasspor ile Muğlaspor 13 Eylül Pazar günü saat 17.00'de 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.
Kaynak: AA
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