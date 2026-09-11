Sivasspor, Muğlaspor maçı öncesi taktik ağırlıklı antrenman yaptı
Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında sahasında Muğlaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenmanda pas ve taktik çalışmaların ardından çift kale maç yapıldı.
Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında sahasında Muğlaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik Direktör İsmet Taşdemir ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları, taktik organizasyonlar ve dar alan oyunları üzerinde çalıştı. Antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.
Kaynak: İHA
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