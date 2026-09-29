Sivasspor, Pendikspor maçı hazırlıkları öncesi günü çift antrenmanla kapattı - Son Dakika
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Sivasspor, Pendikspor maçı hazırlıkları öncesi günü çift antrenmanla kapattı

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Sivasspor, Pendikspor maçı hazırlıkları öncesi günü çift antrenmanla kapattı
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Sivasspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki çalışmalarını sürdürdü. Kırmızı-beyazlı ekip sabah kuvvet, akşam pas ve çift kale çalışmasıyla günü tamamlarken yarın Pendikspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada çalışmalarına Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetiminde kulüp tesislerinde devam ediyor.

Kırmızı-beyazlı ekip, günü çift antrenmanla tamamladı. Sabah gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular kuvvet ve atletik çalışmalar yaptı. Akşam antrenmanı ise ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve atletik çalışmalar gerçekleştiren futbolcular, antrenmanın son bölümünde çift kale maç yaptı.

Sivasspor, yarın yapacağı idmanla Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: İHA
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