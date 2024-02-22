Sivasspor, Pendikspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Spor

Sivasspor, Pendikspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Pendikspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Pendikspor ile karşılaşacak. Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklarını sürdüren takım, ısınma hareketleri, pas çalışmaları ve taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Roman Kvet ise kaburgasındaki kırık nedeniyle maçta yer alamasa da antrenmana katıldı. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

22.02.2024 15:55  Güncelleme: 16:15
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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Pendikspor ile karşılaşacak Sivasspor, yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar son bölümde ise şut, dar alan oyun ile taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Ligin 24. hafta maçında deplasmanda Ankaragücü ile oynadığı maçta kaburgasında kırık oluşan sporcu Roman Kvet ise bugün gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı.

Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek. - SİVAS

Kaynak: İHA

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