Sivasspor Pendikspor'u 4-1 yendi, Taşdemir 1 haftada 3 maç oynayacaklarını söyledi - Son Dakika
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Sivasspor Pendikspor'u 4-1 yendi, Taşdemir 1 haftada 3 maç oynayacaklarını söyledi

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Sivasspor Pendikspor\'u 4-1 yendi, Taşdemir 1 haftada 3 maç oynayacaklarını söyledi
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Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Sivasspor, sahasında Pendikspor'u 4-1 yendi. Teknik Direktör İsmet Taşdemir, hak ettikleri galibiyeti aldıklarını, 1 haftada 3 maç oynayacaklarını ve Aaron'un Bandırma maçına yetişmeyeceğini söyledi.

Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Pendikspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Hak ettikleri bir galibiyet aldı oyuncularımız. 1 haftada da 3 maç oynayacağız" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Sivasspor, sahasında Pendikspor'u evinde 4-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, değerlendirmelerde bulundu. Taşdemir, "3 hafta milli ara oldu. Sahamızda hiç galip gelememiştik. Çok ekstra bir oyun yoktu. Golleri zamanında bulduk. Genç oyuncularımızın ve takımımızın ayağına sağlık. Farklı da kazandık. Bundan sonraki maçlara daha farklı bakmamızı sağladılar. Hak ettikleri bir galibiyet aldı oyuncularımız. 1 haftada da 3 maç oynayacağız. 3 tane kırığı olan oyuncumuz var. Aaron Bandırma maçına yetişmeyecek" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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