Sezon hazırlıklarına 26 haziranda başlayacaklarını hatırlatan Çalımbay, o zamana kadar bütün transferleri tamamlayıp kampa dahil etmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Demir Grup Sivasspor, sözleşmesi sona eren teknik direktör Rıza Çalımbay ile 1 yıllık yeni sözleşmeye imza attı. Yeni 4 Eylül Stadı'nda düzenlenen imza töreni ile Rıza Çalımbay 1 yıl daha Sivasspor'un teknik direktörü oldu.

Kaynak: DHA

Mecnun Otyakmaz, Rıza Çalımbay, Sivasspor, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Sivasspor, Rıza Çalımbay ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.