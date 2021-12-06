Sivasspor Süper Lig'de 200. galibiyetini aldı

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, elde ettiği bu galibiyetle Süper Lig tarihinde 200'üncü galibiyetini aldı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2005-2006 sezonunda Süper Lig'e "merhaba" diyen ve 16 sezondur bu kulvarda mücadele eden Sivasspor, ligin 15. hafta maçında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek ligdeki 200'üncü galibiyetini elde etti.

Sivasspor, Süper Lig'de bugüne kadar 537 maça çıktı. Bu maçlardan 200'ünü kazanan kırmızı-beyazlılar, 186 kez mağlup oldu ve 151 kez ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Rakip fileleri 740 kez havalandıran Sivas temsilcisi kalesinde 729 gol gördü.

Bu periyotta 751 puan toplayan Sivasspor, maç başına 1,398 puan ortalaması yakaladı.

Kırmızı-beyazlılar, Süper Lig'de 50'nci galibiyetini 2008-2009 sezonunun 5. hafta maçında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği maçta, 100'üncü galibiyetini ise 2012-2013 sezonunun 11'inci hafta maçında evinde Eskişehirspor'u 1-0 yenerek elde etmişti.

Sivasspor, 2017-2018 sezonunun 24. hafta maçında deplasmanda Antalyaspor'u 4-1'lik skorla geçerek lig tarihindeki 150'nci galibiyetini almıştı.