Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor'da teknik direktör Çağdaş Çavuş, ortak birliktelik içerisinde takımı güvenli alana taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Çavuş, kırmızı-beyazlı ekibin antrenmanından önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, lige milli maçlar nedeniyle verilen arayı en iyi şekilde değerlendirdiklerini belirtti.

Göreve geldikten sonra beklediği sonuçları alamadıkları için üzgün olduklarını dile getiren Çavuş, "Ben değil, başka bir teknik adam dahi olsa tabii ki bu maçları kaybetmek istemez. Yeni bir teknik adam göreve geldikten sonra bir reaksiyonla sonuç almak ister. Fakat o sürecin içerisinde bu sonuçlar istediğimiz gibi olmadı." dedi.

Oyuncu grubu ve yönetimle birlikte hareket ederek bu durumu düzeltmek istediklerini vurgulayan Çavuş, "Süreci olabildiğince doğru yönetmek gerekiyor. Süreci kısaltıp bir süre sonra devreye kadar olan kısımda çok daha güzel bir oyunla, sahanın içerisinde güzel bir görüntüye hakim olmaya çalışan bir takım oluşturmaya çalışıyorum." diye konuştu.

Sakatlığı bulunan oyuncuların takıma dönmesiyle tam kadro sahaya çıkmak istediklerini dile getiren Çavuş, "Umut ediyorum devreye kadar olan kısmı yaklaştırıp sonrasında da yavaş yavaş oyuncu grubumla beraber bu sonuçları almaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.

"Herkesin destek olması gerekiyor"

Çavuş, Sivasspor'un özlenen günlerine kavuşması için çalıştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ufak tefek problemler var ama bunu da yönetim çözmeye çalışıyor. En kısa zamanda çözüleceğini de düşünüyorum. Çünkü Sivasspor, geçmişinde bu tür durumları çok çabuk tolere etmiş bir kulüp. Hem şehir hem burada bulunan insanlar, herkesin destek olması gerekiyor. Ortak hedefin, aklın ve birlikteliğin içerisinde hareket etme duygusu bizi o güvenli alana çok daha sağlıklı ve çok daha rahat taşıyacak. Yönetim de bunun için uğraşıyor. Umut ediyorum ki bu hafta, önümüzdeki süreçlerde bunlar da çözülecek. Sonra takımımızdaki yükselişin de zaman içinde olacağını düşünüyorum."

Antrenman

Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında deplasmanda Bursaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İdman, teknik ve taktik organizasyonlarla son buldu.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Bursaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Bursaspor ile Ekenler Beton Sivasspor, 22 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.