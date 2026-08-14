Sivasspor, Turan Tuzlacık'ı Renklerine Kattı
Sivasspor, Muğlaspor'dan ayrılan Turan Tuzlacık ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
TFF 1. Lig ekibi Sivasspor, Muğlaspor ile yollarını ayıran Turan Tuzlacık'ı 1 yıllığına renklerine bağladı.
Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklama, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Turan Tuzlacık ile 1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Turan Tuzlacık'a kulübümüz forması altında başarılar dileriz" denildi.
Kaynak: İHA
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