Sivasspor'un Ballkani kafilesi belli oldu

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 4. hafta maçında yarın deplasmanda Ballkani ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı-beyazlıların maç kafilesi ise belli oldu. Kafilede sakatlıkları bulunan Leke James, Ziya Erdal , Ahmed Musa, Samba Camara ile Fredik Ulvestad yer almadı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 4. maçında Ballkani ile mücadele edecek Sivasspor 'un Kosova kafilesi belli oldu.

Kaynak: İHA

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