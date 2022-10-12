Sivasspor'un Ballkani kafilesi belli oldu - Son Dakika
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Sivasspor'un Ballkani kafilesi belli oldu

12.10.2022 09:13
Sivasspor'un Ballkani kafilesi belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 4. maçında Ballkani ile mücadele edecek Sivasspor'un Kosova kafilesi belli oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 4. maçında Ballkani ile mücadele edecek Sivasspor'un Kosova kafilesi belli oldu.

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 4. hafta maçında yarın deplasmanda Ballkani ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı-beyazlıların maç kafilesi ise belli oldu. Kafilede sakatlıkları bulunan Leke James, Ziya Erdal, Ahmed Musa, Samba Camara ile Fredik Ulvestad yer almadı.

Sivasspor'un Kosova kafilesi şu şekilde:

" Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Baver Kuçkar, Uğur Çiftçi, Caner Osmanpaşa, Aaron Appindagoye, Murat Paluli, Dimitrios Goutas, Mehmet Albayrak, Kaan Onaran, Hakan Arslan, Robin Yalçın, Erdoğan Yeşilyurt, Clinton N'Jie, Dia Saba, Max Gradel, Charis Charisis, Mustapha Yatabare, Karol Angielski." - SİVAS

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Sivasspor kafilesi Kosova'da Sivasspor kafilesi Kosova'da UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 4. hafta maçları yarın oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 4. hafta maçları yarın oynanacak
Kaynak: İHA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Sivasspor, Kosova, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor'un Ballkani kafilesi belli oldu - Son Dakika

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