Sivasspor'un Bolu kampı başladı - Son Dakika
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Sivasspor'un Bolu kampı başladı

29.06.2022 14:09
Sivasspor'un Bolu kampı başladı

Demir Grup Sivasspor, 2022-2023 sezonu öncesi kamp çalışmalarına Bolu'da yaptığı antrenmanla başladı.

Demir Grup Sivasspor, 2022-2023 sezonu öncesi kamp çalışmalarına Bolu'da yaptığı antrenmanla başladı.

Yeni sezonda hem lig hem de Avrupa'da mücadele edecek olan Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarına  Bolu'nun Gerede ilçesinde öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde saat 11.00'de başlayan antrenman 1 saat sürdü. Kamp yapılan otelin sahasında ısınma hareketleriyle başlayan idman, dayanıklılık koşusuyla devam etti. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.Kırmızı-beyazlılar akşam saatlerinde günün ikinci çalışmasını yapacak.


YORUMLAR
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Rıza Çalımbay: Hedefimiz Avrupa ve ligi iyi yerde bitirmek Rıza Çalımbay: Hedefimiz Avrupa ve ligi iyi yerde bitirmek BOLU, MENGEN VE GEREDE'DE DERELER TAŞTI, EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI BOLU, MENGEN VE GEREDE'DE DERELER TAŞTI, EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI
Kaynak: DHA

Sivasspor, Gerede, Bolu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor'un Bolu kampı başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivasspor'un Bolu kampı başladı - Son Dakika
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