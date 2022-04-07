Sivasspor'un Nijeryalı forveti Kayode'nin arka adalesinde yırtık tespit edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Sivasspor'un Nijeryalı forveti Kayode'nin arka adalesinde yırtık tespit edildi

07.04.2022 13:41
Sivasspor'un Nijeryalı forveti Kayode'nin arka adalesinde yırtık tespit edildi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da forma giyen Nijeryalı forvet oyuncusu Olarenwaju Kayode'nin sağ arka adalesinde düşük seviyeli yırtık tespit edildiği bildirildi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da forma giyen Nijeryalı forvet oyuncusu Olarenwaju Kayode'nin sağ arka adalesinde düşük seviyeli yırtık tespit edildiği bildirildi.

Kırmızı-beyazlı kulübün internet sitesinde, ligde son oynanan GZT Giresunspor maçının ikinci yarısına arka adalesindeki ağrı nedeniyle devam edemeyen Kayode'nin sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulunuldu.

Açıklamada, "Yapılan kontrollerin ardından sporcumuzun sağ arka adalesinde düşük seviyeli yırtık tespit edilmiş, tedavisine başlanılmıştır." denildi.

YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sivasspor'un Nijeryalı forveti Kayode'nin arka adalesinde yırtık tespit edildi - Son Dakika


Son Dakika
13:38 İstanbullular şemsiyelerinizi hazırlayın: 16.00-20.00 saatleri arasında kuvvetli sağanak geliyor
13:36 Suudi Arabistan'dan Erdoğan'a bayram namazı daveti: Mekke'de kılalım
13:34 Chelsaa'nin hocası çöküşü itiraf etti: Böyle devam edersek perişan oluruz
11:48 Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz davanın Suudi Arabistan'a devrine ilişkin konuştu: Hükümet döndü, ben dönmem
13:13 Cüneyt Çakır "yılın hakemi" seçildi, MHK ve TFF'ye gönderme yaptı!
13:08 11 ay önce boşandığı eşini ve kocasını evlerinin kapısında maket bıçağıyla yaralamıştı: Hakkında 9 aydır uzaklaştırma kararı varmış
12:44 Birlikte iş yapmak için çağırdıkları Şırnaklı işadamını kaçırdılar, 400 bin dolar fidye istediler
12:35 Devlet Bahçeli'den hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon açıklaması: Bu durum geçici
12:27 Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek
12:07 Saçlarını kısacak kesiyorlar: Ukraynalı kadınlar, Rus askerlerin tecavüzünden böyle kurtulmayı umuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 13:46:38. #1.11#
SON DAKİKA: Sivasspor'un Nijeryalı forveti Kayode'nin arka adalesinde yırtık tespit edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement