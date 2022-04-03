Dört haftadır puan kaybetmeyen Antalyaspor, yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı - Son Dakika
Üye Girişi

Dört haftadır puan kaybetmeyen Antalyaspor, yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı

03.04.2022 09:36
Dört haftadır puan kaybetmeyen Antalyaspor, yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı

Fraport TAV Antalyaspor, 9 haftadır yenilmediği Spor Toto Süper Lig'de son 4 maçını kazanarak çıkışını sürdürdü.

Fraport TAV Antalyaspor, 9 haftadır yenilmediği Spor Toto Süper Lig'de son 4 maçını kazanarak çıkışını sürdürdü.

Ligin 22. haftasında Çaykur Rizespor'a deplasmanda 2-1 kaybederek 23. haftaya 6 galibiyet ve 5 beraberlik sonucunda topladığı 23 puanla 17. sırada giren kırmızı-beyazlılar, aynı haftada konuk ettiği Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı.

Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Beşiktaş ile de golsüz berabere kalan Akdeniz ekibi, 25. haftada VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0 yenerek, 8 maç sonra üç puan kazandı.

Ligin 26. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-1 yenerek çıkışını sürdüren Antalyaspor, 27. haftada Adana Demirspor ile yaptığı dış saha mücadelesinden 0-0 beraberlikle ayrıldı.

28. haftada iç sahada Demir Grup Sivasspor'u 1-0 mağlup eden kırmızı-beyazlı ekip, 29. haftada konuk olduğu Medipol Başakşehir'i aynı skorla, 30. hafta mücadelesinde konuk ettiği GZT Giresunspor'u 4-1 yendi.

Ligin 31. haftasında dün Altay'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Antalyaspor, 44 puana ulaştı.

Geride bıraktığı 31 haftada 12 galibiyet, 8 beraberlik, 11 mağlubiyet yaşayan Fraport TAV Antalyaspor, son 9 maçta elde ettiği 6 galibiyet ve 3 beraberlikle çıkışını sürdürdü.

Son 9 lig mücadelesinde kalesinde sadece 3 gol görüp, rakip fileleri 13 kez sarsan Akdeniz ekibi, ligin 32. haftasında 11 Nisan Pazartesi günü Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

Atakaş Hatayspor karşılaşmasıyla yenilmezlik serisini 10 maça çıkarmayı planlayan Fraport TAV Antalyaspor, üst üste beşinci galibiyetine ulaşmayı hedefliyor.

YORUMLAR
500
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Antalyaspor: 2 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Antalyaspor: 2 (Maç sonucu) Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından Altay-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından Altay-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Dört haftadır puan kaybetmeyen Antalyaspor, yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı - Son Dakika


Son Dakika
09:41 Heyelan sebebiyle kapanan Bolu Dağı Tüneli'nde tahribatın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı!
09:36 Podyuma atla çıkan manken Şebnem Schaefer: Onunla beyaz atlı prensi aramaya çıktım
09:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla TOGG için şarj istasyonu hazırlığı başladı!
09:10 TEM'de yaşanan kazada geri manevra yaparken babasını ezdi!
09:00 Tuğba Ekinci 2 yıldır flört ettiği Berk Fenercioğlu ile evleniyor!
08:55 Bakü'deki eğlence mekanında patlama: 1 ölü, 24 yaralı
08:30 Pompalı tüfekle dehşet saçan baba eşi ve oğlunu öldürdü, kızı yaralandı!
08:25 Elleri arkadan bağlanıp kafalarından vurulan Buça'da sivil katliamı!
01:10 Ünlü yorumcu Mehmet Demirkol, "Cenazene kaç kişi gelir?" sorusuna verdiği cevapla kahkahaya boğdu
00:12 Kerem Aktürkoğlu acı haberle yıkıldı! Genç yıldızı takım arkadaşları yalnız bırakmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2022 09:52:45. #1.11#
SON DAKİKA: Dört haftadır puan kaybetmeyen Antalyaspor, yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement