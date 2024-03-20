Sivasspor, VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında kendi sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, kulüp tesislerinde basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra koordinasyon çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, şut çalışmasıyla idmanı tamamladı.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
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Koçarlı Belediyespor Küçük Kızlar Voleybol takımı, Aydın il birinciliği kupasını Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ile paylaştı. Başkan Kaplan, takıma başarılar dileyerek Türkiye finallerinde temsil etme şansı yakaladıklarını belirtti.
Gaziosmanpaşa Belediyesi, Kazım Karabekir Mahallesi'nde inşa edilen 2 tenis kortu ve 150 kişilik tribünlü futbol sahasını törenle hizmete açtı. Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, açılışta yaptığı konuşmada, bu alanın geçmişte boş bir hafriyat sahası olduğunu belirterek, buraya buz pisti ve diğer hizmet alanlarının da ekleneceğini söyledi.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin son haftasında Beşiktaş BOA, evinde konuk ettiği Nesibe Aydın'ı 94-70 mağlup ederek sezonu galibiyetle tamamladı.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda ÇBK Mersin'i 99-88 yendi. Maçın salonu Servet Tazegül'de oynandı ve hakemler Murat Ciner, Ozan Gönen ve Metehan Alaçam'dı. Galatasaray Çağdaş Faktoring takımından McCowan 19 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. ÇBK Mersin takımından ise Kiss 20 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında Bursa Uludağ Basketbol, Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'u deplasmanda 68-63 yendi.
A Milli Futbol Takımı, Macaristan ve Avusturya ile oynayacağı özel maçların hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki idmanda, aday kadroda bulunan tüm futbolcular yer aldı. Ay-yıldızlılar, yarın Budapeşte'ye yapacağı yolculuk öncesindeki son antrenmanını yapacak. A Milli Takım kafilesi, Türk Hava Yolları'na ait uçakla Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gidecek.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 30. hafta maçında Çukurova Basketbol (ÇBK) Mersin, konuk ettiği Galatasaray Galatasaray Çağdaş Faktoring'e 99-88 yenildi. Galatasaray, maçın ilk periyodunu 19-22 önde tamamladı ve devreyi 47-53 önde geçti. Maçın sonunda ise skor 68-68 berabere kaldı. ÇBK Mersin'de Kiss 20 sayıyla en skorer oyuncu olurken, Galatasaray'da Mccovan 19 sayıyla öne çıktı.
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