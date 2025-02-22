Sivasspor ve Konyaspor Beraberlikte Bulundu

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(ANKARA) - Sivasspor, Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Net Global Sivasspor, Tümosan Konyaspor'u ağırladı. BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda saat 13: 30'da başlayan maçı hakem Zorbay Küçük yönetti.

Emrah Başsan'ın 8'inci dakikada attığı golle Sivasspor, Konyaspor karşısında 1-0 öne geçti. Konyaspor 13'üncü dakikada Yusuf Erdoğan ile bulduğu gollle beraberliği yakaladı ve skoru 1-1'e getirdi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Sivasspor sahasında Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.