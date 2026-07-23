Sivasspor ve Pendikspor 0-0 Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig ekipleri Ekenler Beton Sivasspor ile Pendikspor hazırlık maçında 0-0 berabere kaldı.
Sezon öncesi çalışmalarını Erciyes Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Ekenler Beton Sivasspor ile Pendikspor karşılaştı.
Kamp merkezindeki sahada oynanan müsabaka, golsüz eşitlikle sona erdi.
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