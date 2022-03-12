Sivasspor yarın Adana Demirspor'a konuk olacak - Son Dakika
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Sivasspor yarın Adana Demirspor'a konuk olacak

12.03.2022 09:36
Sivasspor yarın Adana Demirspor'a konuk olacak

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaşacak.

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaşacak.

Yeni Adana Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Çağdaş Altay görev yapacak.

Süper Lig'de çıktığı 28 maçta 8 galibiyet, 10 beraberlik, 10 yenilgiyle 34 puan toplayan ve 14. sırada yer alan Sivasspor, 45 puanla 6. sırada bulunan Adana Demirspor karşısında galibiyet arayacak.

Sivasspor'da sakatlığı bulunan Mustafa Yatabare ve Leke James karşılaşmada forma giyemeyecek.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sivasspor yarın Adana Demirspor'a konuk olacak - Son Dakika


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