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Sivasspor yarın Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak - Son Dakika

Sivasspor yarın Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak

19.02.2022 09:26
Sivasspor yarın Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Mert Güzenge görev yapacak.

Süper Lig'de çıktığı 25 maçta 8 galibiyet, 10 beraberlik, 7 yenilgi sonucunda 34 puan toplayan ve 11. sırada yer alan Sivasspor, 33 puanla 12. sırada bulunan VavaCars Fatih Karagümrük karşısında galibiyet arayacak.

Sivasspor'da kart cezalısı Mustapha Yatabare ile sakatlığı bulunan Fredrik Ulvestad ve Leke James karşılaşmada forma giyemeyecek.

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Atatürk Olimpiyat Stadı, Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sivasspor yarın Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak - Son Dakika Spor


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