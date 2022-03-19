Sivasspor yarın sahasında Altay'la karşılaşacak - Son Dakika
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Sivasspor yarın sahasında Altay'la karşılaşacak

19.03.2022 10:05
Sivasspor yarın sahasında Altay'la karşılaşacak

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın Altay'ı konuk edecek.

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın Altay'ı konuk edecek.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak.

Süper Lig'de çıktığı 29 maçta 9 galibiyet, 10 beraberlik, 10 yenilgiyle 37 puan toplayan ve 13. sırada yer alan Sivasspor, 29 puanla 17. sırada bulunan Altay karşısında seyircisi önünde galibiyet arayacak.

Sivasspor'da kart cezalısı Erdoğan Yeşilyurt ile sakatlığı bulunan Mustapha Yatabare, Leke James ve Pedro Henrique karşılaşmada forma giyemeyecek.

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Pedro Henrique, sakatlığı nedeniyle Altay maçında forma giyemeyecek Pedro Henrique, sakatlığı nedeniyle Altay maçında forma giyemeyecek Altay'da Deniz takıma döndü Altay'da Deniz takıma döndü

Sivas 4 Eylül Stadı, Spor Toto Süper Lig, Sivasspor, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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