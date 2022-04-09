Sivasspor yarın sahasında Medipol Başakşehir'le karşılaşacak - Son Dakika
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Sivasspor yarın sahasında Medipol Başakşehir'le karşılaşacak

09.04.2022 10:04
Sivasspor yarın sahasında Medipol Başakşehir'le karşılaşacak

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Halil Umut Meler görev yapacak.

Süper Lig'de çıktığı 31 maçta 10 galibiyet, 11 beraberlik, 10 yenilgiyle 41 puan toplayan ve 12. sırada yer alan Sivasspor, 50 puanla 5. sırada bulunan Başakşehir karşısında seyircisi önünde galibiyet arayacak.

Sivasspor'da sakatlığı bulunan Leke James, Olarenwaju Kayode ve Muammer Yıldırım karşılaşmada forma giyemeyecek.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sivasspor yarın sahasında Medipol Başakşehir'le karşılaşacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivasspor yarın sahasında Medipol Başakşehir'le karşılaşacak - Son Dakika
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